Çiğli Belediyesi soğuk havalarda öğrencileri unutmadı

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerini final sınavları boyunca, İZBAN Egekent çıkışından kampüse kadar olan yaklaşık bir kilometrelik yolu yürümemesi için çalışma başlattı.

Başkan Gümrükçü ayrıca, soğuk havalarda finaller boyunca üniversitede sıcak çorba dağıtılması talimatı verdi.

‘ÇALIŞMALARIMIZDA AKADEMİK TAVSİYELERE UYUYORUZ’

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile bir çok konuda işbirliği içinde olduklarını, birlikte bir çok protokole imza attıklarını hatırlatan Başkan Gümrükçü, “Yaptığımız ve yapmak istediğimiz çalışmalarda üniversitemizin akademik tavsiyelerine her zaman başvuruyoruz” dedi.

Belediye olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyleyen Belediye başkanı, “Şu anda en büyük sorunların başında İzban Egekent Durağı ile kampüs arasındaki ulaşımın uzaklığı var. Durak probleminin çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Ayrıca Gümrükçü şunları ekledi:

“Öğrencilerimizi özellikle final sınavları boyunca soğuk havalarda üşütmemek için İZBAN Egekent Durağı Balatçık Mahallesi çıkışı ile kampüs arasına ring seferleri koyduk. Sabah iki saat ve öğleden sonra iki saat öğrencilerimizi taşıyoruz.”

ÖĞRENCİLER MUTLU

Uygulamadan son derece memnun olan üniversite öğrencileri, “Finallerimiz nedeniyle sabaha kadar ders çalışıyoruz. Havaların çok soğuduğu şu günlerde İZBAN durağından sonra bir kilometre yol yürüyorduk” dediler.

Geçtiğimiz hafta başı ring seferlerinin başladığını öğrenen öğrenciler, “Bu uygulamaya çok sevindik. Üstüne bir de sıcak çorba ikramı içimizi ısıttı. Utku Başkana gerçekten çok teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi. (İHA)