Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye devri sürüyor!

Çılgın Sayısal Loto’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük ikramiye devri bu çekilişte de sürdü. 5+1 olarak doğru rakamları tahmin eden bir kişi ise 553 bin 173 lira kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 Aralık Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “8-44-46-68-74-82 Joker: 29” oldu.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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