Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye devri sürüyor!

Milli Piyango’nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “8-44-46-68-74-82 Joker: 29” oldu.

Güncellenme: 21:57, 28/12/2020
Haberler Gündem
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye devri sürüyor!

Çılgın Sayısal Loto’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük ikramiye devri bu çekilişte de sürdü. 5+1 olarak doğru rakamları tahmin eden bir kişi ise 553 bin 173 lira kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 Aralık Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “8-44-46-68-74-82 Joker: 29” oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

İlginizi ÇekebilirBu yılbaşı Milli Piyango almayacağımBu yılbaşı Milli Piyango almayacağım İlginizi ÇekebilirMilli Piyango ve Sayısal Loto'da güven erozyonu var!Milli Piyango ve Sayısal Loto'da güven erozyonu var!
canlı internet Milli Piyango Sayısal Loto