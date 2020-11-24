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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango’nun en çok tercih edilen oyunlarından olan Çılgın Sayısal Loto’da dün akşam 49. çekiliş gerçekleştirildi. Büyük ikramiyesi 80 milyon lirayı aşan Çılgın Sayısal Loto’da belirlenen şanslı altı numara; "8-22-42-52-55-71-joker 49" oldu.

Güncellenme: 08:17, 24/11/2020
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı çekilişte büyük ikramiye bir kez daha devretti. Şanslı altı rakamdan beş rakamı doğru tahmin eden 4 kişi ise toplam 85 bin 821 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Kasım Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘8-22-42-52-55-71-joker 49′ oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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