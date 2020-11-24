Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı çekilişte büyük ikramiye bir kez daha devretti. Şanslı altı rakamdan beş rakamı doğru tahmin eden 4 kişi ise toplam 85 bin 821 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Kasım Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, ‘8-22-42-52-55-71-joker 49′ oldu.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.