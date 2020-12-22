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Çılgın Sayısal Loto çekilişi: Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte; “4-5-56-63-66-75- joker 71” numaraları belirlendi.

Güncellenme: 08:14, 22/12/2020
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi: Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Altı doğru numarayı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye aylardır olduğu gibi bu çekilişte de sahibini bulamadı. Beş bilen bir kişi ise toplam 339 bin 577 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Aralık 2020 tarihli 61. çekilişinde şanslı rakamlar 4-5-56-63-66-75- joker 71 olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

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