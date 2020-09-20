Çılgın Sayısal Loto sonuçlar belli oldu, büyük ikramiye 63 milyon lirayı aştı!

MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto’da devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 63 milyon lirayı geçti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yapılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 19-44-45-61-71-87 olarak belirlendi. Joker olarak ise 83 numara çekildi.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.