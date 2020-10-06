Çılgın Sayısal Loto sonuçlar belli oldu, büyük ikramiye 68 milyon lirayı aştı!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto'da bir devir daha geldi, ikramiye katlanmaya devam ediyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Ekim 2020 tarihli 28. çekilişinde şanslı rakamlar 18-44-46-48-56-79 joker 39 olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL 70 MİLYONA YAKLAŞTI!

Milli Piyango'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda çekilişten hemen önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto bu akşam devirlerle birlikte 68 milyon 79 bin 165 TL olarak belirlendi. Bu rakam Milli Piyango'daki şans oyunları arasında en yüksek ödül miktarı durumuna geldi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.