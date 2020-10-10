Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Ekim tarihli kazanan numaralar…

Haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 30. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 29 haftadır devreden Çılgın Sayısal Loto'da büyük ödül miktarı heyecanlandırıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 10 Ekim 2020 tarihli çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde; 37-42-43-62-77-87 joker 59

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.