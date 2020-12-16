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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 80 milyonu aşan Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 59 numaralı çekiliş gerçekleştirildi. Büyük ikramiye için belirlenen numaralar “13-49-62-69-79-89 Joker: 56” oldu.

Güncellenme: 21:57, 16/12/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Çılgın Sayısal Loto bu akşam yapılan çekilişte altı bilen yine çıkmadı. 80 milyonu aşan ikramiye bir kez daha devretti. Şanslı 5 numarayı doğru tahmin eden altı kişi ise kişi başı 64 bin 825 liranın sahibi oldu.

16 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 16 Aralık 2020 tarihli 59. çekilişinde şanslı rakamlar “13-49-62-69-79-89 Joker: 56” olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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