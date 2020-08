Çılgın Sayısal Loto sonuçları bekleniyor! Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 50 milyon TL sahibini arıyor!

Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunlarında yaptığı değişiklikle Sayısal Loto artık “Çılgın Sayısal Loto” olarak oynanacak. Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek oluşturulan kolonlarla oynanabilecek. Online ve mobil uygulama üzerinden de oynanabilecek Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki ilk çekilişinde büyük ödül miktarı 50 milyon TL olarak açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30’da düzenlenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki ilk çekilişi saat 21.30’da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ilerleyen dakikalarda belli olacak ve sayfamızda yer alacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA BÜYÜK ÖDÜL 50 MİLYON TL

Sayısal Loto´nun 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan çekilişinin ikramiye tutarı “tam 50 Milyon TL” olacak.

Milli Piyango'nun şans oyunlarında değişikliğe gidilerek yeni kuponlar ve oynama sistemi hazırlandı. Yenilenen oyun sisteminde ikramiyeler büyüdü ancak Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.

İSTER BAYİDEN İSTER ONLİNE

Yeni formatta vatandaşlar hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden, hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynayabilecek. Milli Piyango´nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden; hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek, hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek, hem de 15´ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlenebilecek.

SAYISAL LOTO'DA NUMARA SAYISI DA İKRAMİYELER DE ARTTI

Yeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle birlikte ikramiyeler değişti. Yenilenen oyun sistemi ile daha büyüyen ikramiyeleri kazanmak için Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.

Yepyeni oyun deneyim yaşatacağını belirten Milli Piyango´nun Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 2 numarayı doğru tahmin edenler de kazanacak.

ARTIK HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ ÇEKİLİŞ VAR

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto´da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL´ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye´nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

KAZI KAZAN DA ARTIK ONLİNE OYNANABİLECEK

“Anında Oyna, Anında Kazan” sloganıyla sadece millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak olan 15 yeni Kazı Kazan oyununda “1.2 Milyon TL ortalama ikramiye” verilecek.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan 15 yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye´de bir ilk yaşanacak. Herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmanın mümkün olacağı yeni Kazı Kazan online oyunları oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak. DHA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

-Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

-İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

-Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

-Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

-Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

-Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin. Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.