Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nin tamamen özelleşmesiyle birlikte ismi Çılgın Sayısal Loto olarak değiştirilen şans oyunu hafta üç gün oynanıyor. Loto kuponlarını dolduran şans oyunu takipçileri, 80 milyona yaklaşan büyük ikramiyenin hayalini kuruyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Kasım 2020 tarihli 43. çekilişinde şanslı rakamlar 12 – 20 – 38 – 72- 74 – 87 – Joker 14 olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.