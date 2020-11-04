Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Hafta üç gün oynanabilen ve Milli Piyango tarafından çekilen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yine büyük heyecan yaşandı. Şans oyunu ile milyoner olma hayali kuran vatandaşlar, kuponlarının ikramiye kazanıp kazanmadığını merak ediyor

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 4 Kasım tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 7 – 8 – 39 – 55 – 61 – 72 + 60

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.