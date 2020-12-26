Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devri sürüyor

Çılgın Sayısal Loto’da aylardır devam eden büyük ikramiye devri bu hafta da devam etti. Şanslı rakamlar içinden beş doğru tahminde bulunan 3 kişi ise 142 bin 646 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

26 Aralık Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “18-33-38-42-56-79 Joker: 89” oldu.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.