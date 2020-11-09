Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye dudak uçuklattı

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto’da bir devir daha geldi, ikramiye katlanmaya devam ediyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 9 Kasım 2020 tarihli 43. çekilişinde şanslı rakamlar 5 – 11 – 32 – 69 – 70 – 77 – joker 28 olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL 80 MİLYONA YAKLAŞTI!

Milli Piyango’nun Çılgın Sayısal Loto oyununda çekilişten hemen önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto bu akşam devirlerle birlikte 78 milyon 724 bin TL olarak belirlendi. Bu rakam Milli Piyango’daki şans oyunları arasında en yüksek ödül miktarı durumuna geldi.