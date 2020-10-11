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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye katlanıyor…

En çok ikramiye kazandıran şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları belli oldu. Haftalardır süren devir serisi 10 Ekim çekilişinde de bozulmadı, büyük ikramiye bir kez daha devretti. Çılgın Sayısal Loto'da 6 şanslı rakam 37-42-43-62-77-87 joker 59 olarak belirlendi.

10:08 -
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye katlanıyor…

Talih kuşunun kendi başına konması hayalini kuran vatandaşlar hafta boyunca kuponları doldurarak Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başlamıştı ve sonuçlar açıklandı. Sayısal Loto’da bir devir daha geldi, 69 milyon lirayı aşan ikramiye katlanmaya devam ediyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 10 Ekim 2020 tarihli çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde; 37-42-43-62-77-87 joker 59

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları
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