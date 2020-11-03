Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Büyük ikramiyesi 70 milyon 908 bin 470 TL olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı.

Beş bilen toplam 3 kişi ise 111 bin 580 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Kasım tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 5 – 20 – 22 – 49 – 55 – 73 + 74





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.