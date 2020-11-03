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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Çılgın Sayısal Loto’da son yapılan çekiliş sonuçları noter huzurunda gerçekleştirildi. Haftalardır büyük ikramiyesi devreden Çılgın Sayısal Loto’nun 40. çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Canlı yayında yapılan çekilişte şanslı numaralar "5 - 20 - 22 - 49 - 55 - 73 + 74" olarak belirlendi.

Güncellenme: 08:14, 03/11/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Büyük ikramiyesi 70 milyon 908 bin 470 TL olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı.

Beş bilen toplam 3 kişi ise 111 bin 580 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Kasım tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 5 – 20 – 22 – 49 – 55 – 73 + 74

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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