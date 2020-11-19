Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Çılgın Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Beş bilen 4 kişi ise toplam 99 bin 649 liranın sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 18 Kasım tarihli 47. çekiliş sonuçları şu şekilde: 8, 22, 50, 55, 71, 87 Joker: 18





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.