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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da 51. çekiliş heyecanı yaşandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişte büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar “3-21-31-42-65-80 Joker: 18” oldu.

Güncellenme: 22:22, 28/11/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Şanslı numaralar arasından doğru beş tahmini yapan 4 kişi ise toplam 139 bin 651 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 Kasım 51. Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “3-21-31-42-65-80 Joker: 18” oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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