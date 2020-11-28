Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Şanslı numaralar arasından doğru beş tahmini yapan 4 kişi ise toplam 139 bin 651 liranın sahibi oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
28 Kasım 51. Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “3-21-31-42-65-80 Joker: 18” oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.
Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.