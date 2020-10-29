Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı akşam büyük ikramiye yeniden devretti. 5 bilen toplam beş kişi ise 77 bin 323 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Ekim 2020 tarihli 38. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 18-23-44-52-59-72 joker 74





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA KURALLAR NELER?

Çılgın Sayısal Loto’nun her çekilişinde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilmektedir. Kazanma oranı ise oynanan kolon ve doğru tahmin edilen numara adedine göre değişiyor

-Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

-İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

-Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

-Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

-Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

-Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.