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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine sahibini bulmadı

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Haftalardır devretmesiyle birlikte büyük ikramiyesi 80 milyon lirayı aşan Çılgın Sayısal Loto’da günün şanslı numaraları  “39-42-46-53-78-87- joker 90” oldu.

Güncellenme: 08:12, 26/11/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine sahibini bulmadı

Noter huzurunda yapılan çekilişte altı bilen çıkmazken, beş bilen 2 kişi ise 186 bin 176 liranın sahibi oldu.

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanmak için 90 top arasından belirlenen altı numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

25 Kasım 50. Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “39-42-46-53-78-87- joker 90” oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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