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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazanan yine yok

Özelleşen Milli Piyango tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye yine devretti. 4 Kasım’da yapılan Çılgın Sayısal Loto 41 numaralı çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; 7 – 8 – 39 – 55 – 61 – 72 + 60

Güncellenme: 08:13, 05/11/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazanan yine yok

Büyük ikramiyesi 77 milyon 211 bin 465 lira olan Çılgın Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı. Beş bilen toplam 4 kişi ise 94 bin 189 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 4 Kasım tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 7 – 8 – 39 – 55 – 61 – 72 + 60

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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