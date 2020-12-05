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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, devir yine devam etti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar şunlar; "5-20-22-27-70-76 Joker: 79"

Güncellenme: 22:12, 05/12/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, devir yine devam etti

Altı bilenin çıkmadığı çekiliş akşamında büyük ikramiye bir kez daha devretti. Beş bilen 2 kişi ise toplam 201 bin 795 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Aralık tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: “5-20-22-27-70-76 Joker: 79”

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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