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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da kazanan numarlar…

Değişen formatı ve artan ikramiyesi ile gündemden düşmeyen Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Kuponlarını dolduran ve çekiliş saatini bekleyen şans oyunu severler, 52 milyon olan büyük ikramiyenin hayalini kuruyordu. İşte 19 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

09:15 -
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da kazanan numarlar…

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. İkramiye kazanabilmek için 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi hakinde farklı miktarlarda ikramiye kazanma şansı sunuluyor. İşte 19 Ağustos sonuçları hakkında detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto saat 21:30’da canlı gerçekleşti. Sonuçlar millipiyangoonline.com sitesinden öğreniliyor.

Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar: 32 – 33 – 34 – 47 – 82 – 89 Joker numara: 86

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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