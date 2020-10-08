Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, üst üste 29. devir geldi!

MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 68 milyon 742 bin 870 TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Ekim 2020 tarihli 29. çekiliş sonuçları şu şekilde; 17-26-37-38-41-85 joker 67

BÜYÜK ÖDÜL REKOR KIRIYOR

Çılgın Sayısal Loto'da çekilişten hemen önce açıklanan büyük ikramiye miktarı 68 milyon 742 bin 870 TL olarak belirlendi. Bu rakam Milli Piyango'nun en yüksek ödül miktarı olarak kayıtlara geçti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.