Çılgın Sayısal Loto’da sonuçlar belli oldu! Sayısal Loto’da 62 milyon TL’lik dev ikramiye!

Çılgın Sayısal Loto’nun 20. çekilişi bu akşam Milli Piyango’nun şans merkezinde yapıldı. 90 rakam arasından 6 rakamın bilinmesiyle büyük ikramiye kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 19-25-35-47-57-85 joker 55

BÜYÜK ÖDÜL DUDAK UÇUKLATIYOR

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 62 milyon 209 bin 871 TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.