Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye katlanıyor! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı…

Çılgın Sayısal Loto’da gecenin çekilişi sonrasında şanslı rakamlar belirlendi. Geçtiğimiz haftalardan devri bulunan Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ödül miktarı 55 milyon TL’yi aştı. Sayısal Loto’nun çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar haberimizin devamında yer alıyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 10. çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; 11-27-38-45-58-88 joker 33

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.