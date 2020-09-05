Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar belli oluyor

Tamamen özelleşmesiyle birlikte ikramiye tutarlarında artış olan Sayısal Loto’da şanslı numaralar bu akşam canlı yayında çekilecek çekiliş ile belli olacak. Büyük ikramiyesi 58 milyon lirayı aşan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30’da gerçekleştirilecek.

21:00 -
Haberler Gündem
Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar belli oluyor

2 Eylül'de yapılan son çekilişte 6 bilenin çıkmaması üzerine büyük ikramiye devretmişti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yapılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş 21.30'da başlayacak. Youtube üzerinden canlı da izlenebilen çekilişte şanslı numaralar belli olur olmaz haberimizde olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

90 rakamın içinden çekilen şanslı 6 numarayı tahmin eden kimseler büyük ikramiyenin sahibi olur. 6 numarayı birden fazla bilen çıkması durumunda ikramiye kişiler arasında paylaştırılır.

Sayısal Loto'dan ikramiye kazanmak için, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekir.

canlı Çarşamba Cumartesi noter Pazartesi Sayısal Loto YouTube
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more