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Çılgın Sayısal Loto’nun 2 Eylül tarihli sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto’da geçtiğimiz çekilişlerde 6 doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine büyük ikramiye miktarı 58 milyon 7 bin TL olarak belirlendi ve dün akşam saat 21:30'da çekiliş tamamlandı. Çıgın Sayısal Loto 2 Eylül sonuçlarına göre ikramiye bir kez daha devretti.

08:48 -
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Çılgın Sayısal Loto’nun 2 Eylül tarihli sonuçları açıklandı

Yenilenen Çılgın Sayısal Loto’da 14. çekiliş dün akşam tamamlandı ve 58 milyonluk ikramiye bir kez daha devretti. Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiye talihlisi gelecek çekilişlerde belli olacak. Çekiliş her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşiyor.

2 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 14. çekiliş sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları şu şekilde;

11-12-21-27-73-88 joker 86

SİSTEM OYUNUYLA KOMBİNASYON İMKANI

Çılgın Sayısal Loto internet üzerinden çoklu şekilde de oynanabiliyor. Şans oranını artırmak için tercih edilen sistem oyunu hakkında Milli Piyango'nun açıklaması şu şekilde; Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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