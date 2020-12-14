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CİMER’den maske takmayan kadına şok yanıt

Maske takmadığı için ceza kesen polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına tokat gibi cevap... CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, "Maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMERe yazmasın" yanıtını verdi.

Güncellenme: 11:09, 14/12/2020
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CİMER’den maske takmayan kadına şok yanıt

Kahramanmaraş’ta corona tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan bir kadını durdurdu. Kadın, maske takmasını isteyen poliselere tepki gösterdi ve CİMER’e şikayet etmekle tehdit etti.

Polisler tarafından güçlükle ikna edilerek karakola götürülen kadın, “Zor kullanın bakalım CİMER’e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER’e de yazacağım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMERe yazmasın” ifadelerini kullandı. (İHA)

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