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CİMER’e 2019’da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi. Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu.

18:07 -
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CİMER’e 2019’da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

Altun, Twitter hesabından 2019 yılında CİMER’e yapılan başvurular hakkında bilgi paylaştı. CİMER’in, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

*CİMER’e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti.

*Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu.

*CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. AA

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