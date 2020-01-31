Çin Büyükelçiliği: Türk tarafı insani bir tavır takındı

Sağlık Bakanlığı, Çin’in Vuhan şehrinde virüse rastlanmayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye’ye getirilmesi için operasyon başlattı. ‘Çin’deki Türk Vatandaşların Tahliyesi’ operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı.

Yapılan görüşmenin ardından, A400M askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’, ambulans uçağa dönüştürüldü. Hazırlıkların tamamlanması ardından uçak, 6 sağlık personeli ile Ankara’dan hareket etti.

‘TÜRK TARAFI İNSANİ BİR TAVIR TAKINDI’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, “Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin’e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi” dedi.

VİRÜS BULAŞAN TÜRK YOK

“Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok.” diyen Başkan Xie Xinxing, “Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00’te varmış olacak. Yarın sabah 01.00’de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak’ta iletti.” diye konuştu. (Alanslar)