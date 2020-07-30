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Cinayet Büro’nun tecrübeli ismi kansere yenildi

Sakarya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan Sadettin Atalay, yakalandığı amansız hastalığa karşı sürdürdüğü mücadelesini kaybetti.

12:25 -
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Cinayet Büro’nun tecrübeli ismi kansere yenildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Sadettin Atalay, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Hastanedeki tedavisinin ardından bir süre önce 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki evine çıkartılan Atalay, amansız hastalığa karşı sürdürdüğü mücadelesini kaybetti.

(FOTO: İHA)

Evli ve üç çocuk babası 45 yaşındaki Atalay için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Tecrübeli polisin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı. (İHA)

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