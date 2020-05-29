Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cinayetin arkasından kulüp başkanı çıktı! Oğlu ile tutuklandı

Elazığ'da önceki gece 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor kulübünün başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş tutuklandı.

08:25 -
Haberler Gündem

Rüstempaşa Mahellesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA SALDIRI 

Aralarında daha önceden düşmanlık olan bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A. ve Bilal Ç.’ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç. hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.

(FOTO: İHA)

Polisin yaptığı çalışma sonucu amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor’un Kulüp Başkanı Hamit Erulaş (44) evinde saklandığı yerde yakalanırken, firar eden oğlu Volkan Erulaş (21) de gözaltına alındı.

(FOTO: İHA)

TUTUKLANDILAR

Emniyet’e götürülüp ifadesi alınan baba ile oğlu, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan baba ile oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTO: İHA)

Öte yandan kulüp başkanının ev ve iş yerinde yapılan aramada bir miktar esrar ile saksıda hint keneviri ele geçirildi. (İHA)

baba Elazığ Emniyet Polis saldırı silahlı saldırı
Son güncelleme: 08:44 29.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more