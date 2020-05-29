Cinayetin arkasından kulüp başkanı çıktı! Oğlu ile tutuklandı

Rüstempaşa Mahellesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA SALDIRI

Aralarında daha önceden düşmanlık olan bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A. ve Bilal Ç.’ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç. hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor’un Kulüp Başkanı Hamit Erulaş (44) evinde saklandığı yerde yakalanırken, firar eden oğlu Volkan Erulaş (21) de gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR



Emniyet’e götürülüp ifadesi alınan baba ile oğlu, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan baba ile oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan kulüp başkanının ev ve iş yerinde yapılan aramada bir miktar esrar ile saksıda hint keneviri ele geçirildi. (İHA)