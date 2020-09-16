Cinci hocanın ifadesi ortaya çıktı: Bana kumpas kuruldu

Nikah tazelemek için kendisine başvuran çiftten 3 bin 200 TL aldığı iddia edilen ‘Cinci Hoca’ lakaplı Burhan Dalgalı şikayet üzerine gözaltına alındı. Şikayette bulunan Ebubekir B., nikah için gelen Burhan Dalgalı’nın ‘Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmem lazım” dediğini de öne sürdü.

Ebubekir B., şikayeti üzerine dolandırıcılık suçundan tutuklanan Dalgalı'nın cinsel tacizden suç kaydı bulunduğu ve terör örgütü PKK toplantısında çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

Ayrıca ‘Cinci Hoca’ olarak bilinen, Dalgalı’nın yarı çıplak bir kadının göbeğine Arapça yazılar yazarken kaydedilen görüntüleri de ele geçirildi.

Emniyette verdiği ifadede dışarıdan İmam Hatip lisesi bitirdiğini anlatan Dalgalı, “Resmi olarak herhangi bir kurumda görevli değilim. Evime gelen çocuklara veya camilerde isteyen cemaate Kuran-ı Kerim okuma dersi veririm. Bu yaptığım işten herhangi bir para almam. Ancak kendi rızası ile para veren olursa aldığım olmuştur”dedi.

“PARAYI FAKİRLERE DAĞITTIM”

Kendisini şikayet eden Ebubekir B. isimli kişiyle bir arkadaşı vasıtası ile tanıştığını anlatan Dalgalı, şunları kaydetti:

* Öğle saatlerinde Ebubekir B.'nin evine gittim. Eve gittiğimde Ebubekir, eşi ile tanımadığım iki bayan ile bir erkek vardı.

* Ebubekir bana bir anlık sinirle eşine boş ol dediğini, dini nikahlarının düştüğünü zannettiklerini ve kendilerine dini nikah kıydırmak istediklerini söyledi.

* Ben de kendisine ‘böyle dini nikah düşmez, siz tövbe edin sizin nikahınız düşmedi’ dedim. Evdekilerin huzurunda onlara tövbe ettirdim.

Kendisinin para istemediğini ancak Ebubekir B.'nin kendisine 300 lira verdiğini anlatan Dalgalı, “Ben de o parayı mahalledeki fakir kişilere dağıttım. Ebubekir isimli kişiye kesinlikle boş oda olup olmadığını sormadım. Eşi ile yalnız konuşmak istediğimi de söylemedim. Benim hakkımda yalan beyanda bulunmaktadır” dedi.

“BANA KUMPAS KURDU”

Dalgalı sevk edildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede ise, Ebubekir B. isimli kişinin kendisine kumpas kurduğunu söyledi.

Ebubekir B.'nin kendisinden 300 bin lira istediğini anlatan Dalgalı, “Ben sana neden para vereceğim dediğimde, evime kamera yerleştirdiğini, görüntüleri kayıt altına aldığını eğer para vermezsem bu görüntüleri insanlara dağıtacağını ve itibarımı kaybedeceğimi söyledi. Daha sonra da benden 5 bin lira istedi. Bunu da kabul etmeyince 2 bin lira istedi. Ben bunu da kabul etmedim. Ben bu zamana kadar kimseyi taciz etmedim” diye konuştu.

“3200 LİRA İSTEDİ”

Ebubekir B. ise verdiği ifadede Burhan Dalgalı'yı nikah tazelemek için çağırdıklarını belirterek, “Bizden 3200 TL istedi. Daha sonra bana, ‘Ayrı odanız var mı? Eşinle başbaşa görüşmem lazım” dedi. Ben de ‘ayrı odamız yoktur’ dedim ve konuyu kapattım. Burhan da nikahımızı tazeledi ve ikametimizden ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dalgalı'nın mahalleden bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini söyleyen Ebubekir B., “Beni dolandıran Burhan Dalgalı'dan şikayetçiyim” dedi.