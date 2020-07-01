Çin’de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili Bakan Koca’dan açıklama!

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'de araştırma yürüten uzmanlar, geçtiğimiz gün yeni bir domuz gribi türünün keşfedildiğini açıklamıştı. G4 EA H1N1 adı verilen gribin, domuzlardan insanlara geçtiğinin tespit edildiği iddia edilmiş ve virüsün henüz insandan insana geçişiyle ilgili bir veri olmadığı, dünya geneline yayılabilecek olası bir salgın riski taşıdığı öne sürülmüştü.

Prof. Dr. Kin-Chow Chang, yeni gribin domuz çiftliklerinde görüldüğünü ve buradaki insanlara bulaştığını söyleyerek, halihazırda büyük bir tehlike bulunmadığını belirtmişti. Mevcut aşıların yeni gribe karşı korumadığını söyleyen Chang, ihtiyaç duyulursa buna göre adapte edilebileceğini ifade etmişti. Açıklamalarının devamında Chang, “Şu anda tüm dünyanın dikkati corona virüsü üzerinde. Ancak olası yeni virüslere karşı tetikte olmalıyız” uyarısında bulunmuştu.

BAKAN KOCA’DAN YENİ VİRÜSE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Bakan Koca, Çin’de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Çin'de domuz gribi soyundan olduğu bilinen, insana bulaşma potansiyeli olduğu söylenen bir virüsten bahsediliyor. Bu virüsün insandan insana geçtiği yönünde bir bilgi var. Ama mutasyonla insandan insana geçme potansiyeli olduğu biliniyor.

* Çin ile Bilim Kurulumuz bilgi alışverişinde bulunuyor. Farklı bir durum sözkonusu olursa bunu açıklamış oluruz. Domuz gribi olarak adlandırılan, insana bulaştığı ortaya konan ama insandan insana bulaştığı daha bilinmeyen bir virüsten bahsediyoruz ve yakından takip ediyoruz.

ʻʻ H1N1 olarak adlandırılan domuz gribi ilk olarak Nisan 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı.

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