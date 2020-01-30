Çin’den dönen Türkler bölgedeki endişeyi anlattı

Çin’de hızla yayılan ”corona virüsü’ salgını nedeniyle çeşitli şehirlerde farklı amaçlarla bulunan bazı Türkler, yaşadıkları endişe nedeniyle Türkiye’ye dönüş planlarını erkene çekti.

Ticaret için Çin’in Tianjin şehrinde bulunan ve bu sabah uçakla İstanbul’a gelen Erdal Çevik, “Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık” diye konuştu.

“NORMALDE BİR AY DAHA KALACAKTIK”

Pekin’den gelen Erdal Çevik, ticaret için Çin’in Tianjin şehrinde olduğunu ve ‘corona virüsü’ nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Çevik, “Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı, kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık” dedi.

“PEKİN’İN HİÇ BU KADAR SAKİN VE SESSİZ OLDUĞUNU GÖRMEDİM”

İki ay önce Çin’de yaşayan oğlu, gelini ve iki torununu ziyaret için Pekin’e giden Afet Gümüşel de ‘corona virüsü’ nedeniyle ailesinin hiç dışarı çıkmadığını bütün önlemleri aldığını söyledi.

“BİR HAFTA BOYUNCA OTELDEN ÇIKAMADIM”

Çin’de ticaret için bulunan Abdulkadir Değirmenci de Wuhan aktarmalı olarak önce Guangzhou’ya oradan da Pekin’e gittiğini, Wuhan Havalimanı’nda 3 saat bulunduğu için de daha sonraki seyahatlerinde sıkı kontrollerden geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Değirmenci “Orada insanlar çok tedirgin. İnsanlar hiç dışarıya çıkmıyor. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda görevli Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı termal kameralı kontrollerde bugün de herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı. (DHA)