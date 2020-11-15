Çin’den İzmirli depremzedelere 51 çamaşır 51 bulaşık makinesi

30 Ekim'de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Çin’in Ankara Büyükelçiliği, İzmir dayanışmasına katkıda bulunmak amacıyla 20 bin ABD doları değerinde yardım malzemesi bağışında bulundu. Çin halkına adına İzmirli depremzedelere dağıtılmak üzere alınan 51 çamaşır makinesi ve 51 bulaşık makinesi İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

Pandemi sürecinde de İzmir'e maske göndererek salgınla mücadeleye katkı koyan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği bu destekle birlikte Çin-İzmir arasındaki bağları daha da güçlendirdi.

İzmir’deki Çinli Göçmenler Derneği Başkanı Wang Xinghua yardım malzemelerini teslim ettikten sonra, Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e gönderdiği teselli mektubunu da iletti. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki dostluk ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği belirten Başkan Tunç Soyer, bu zor günlerde sergiledikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. (İHA)