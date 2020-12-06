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Çin’e gitmek için yola çıkan ve Halkalı’ya dönen tren için açıklama geldi

Türkiye-Çin ihracat treninin Cuma günü törenle uğurlanmasının ardından Maltepe'den Halkalı Garı'na döndüğü yönündeki Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) açıklamasıyla ilgili TCDD de bir açıklama yaptı. TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Trenimiz Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğramıştır" denildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:17, 06/12/2020
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Çin’e gitmek için yola çıkan ve Halkalı’ya dönen tren için açıklama geldi

TCDD Taşımacılık’ın geceyarısı yaptığı açıklamada, konuyla ilgili haberlerin “başarıyı gölgelemeyi” hedeflediği savunuldu ve şu ifadelere yer verildi:

“Trenimiz, törenimizin ardından Çin’e doğru yola çıkmadan hemen önce, gümrükleme işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu’na uğramıştır. Bu gece Halkalı’dan Köseköy’e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir. Trenimizin 12 gün içinde Çin’in Xian şehrine ulaşması hedeflenmektedir.

Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemlerdir. Türkiye’den hatta Avrupa’dan Çin’e kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, ülkemizin hayata geçirdiği Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirilmiş demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur.”

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Avrupa Çin Cuma Ekonomi sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:14,
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