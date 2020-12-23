‘Çin’e ihraç treni’ için TCDD yöneticileri hakkında suç duyurusu

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), sosyal medyada “Çin Treni Nerede” etiketiyle yaptıkları paylaşımların ardından sendika üye ve yöneticilerine yapılan ‘yoğun saldırılar' nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

“160 KM. YOL KAT ETTİKTEN SONRA ÇERKEZKÖY'E GERİ GETİRİLDİ”

4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Kazlıçeşme İstasyonu’ndan uğurlanan trenin ‘Çin treni' olmadığını savunan BTS, “Gerçek Çin treni 6 Aralık günü Marmaray'dan geçen trendir. Gerçek şu ki; 4 Aralık Cuma günü Çin'e gitmek üzere yola çıktığı söylenen yük treni toplamda yaklaşık 160 km. yol kat edip İstanbul Maltepe'ye vardıktan sonra, üzerinden tüm flama ve pankartlar toplanarak, önce Halkalı'ya, oradan da Çerkezköy'e geri getirilmişti” açıklamasında bulundu.

“TREN MECBUREN MALTEPE'DEN GERİ ÇEVRİLDİ”

4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle Çin'e gönderildiği söylenen trenin, aslında hazır olmadığını söyleyen BTS yetkilileri, “Bu yüzden de Çerkezköy'de beyaz eşya üreten firmanın yüklediği Çin'e gidecek 6 vagon ile Avusturya ve Macaristan'a gidecek 18 vagondan oluşan bir tören treni teşkil edilmişti. Bu vagonlar, Çin'e giden vagonlar olmadığı ve tören için bu vagonların trene bağlanması nedeniyle de yükleme boşaltma yerleri olan Çerkezköy'e getirmek için tren mecburen Maltepe'den geri çevrilmişti” ifadelerini kullandı.

“ÜYE VE YÖNETİCİLERİMİZE YOĞUN BİR SALDIRI BAŞLATILDI”

BTS yetkilileri, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi bir tören uğruna kamu kurumunu zarara uğrattığını, vatandaşları mağdur ettiğini ve halk sağlığı ile oynadığını kabul edip, gereğini yapmak yerine, tam tersi bir tavırla açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları yapmıştır. TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladığı için BTS'yi kendine hedef olarak belirleyip, sendikamız üye ve yöneticilerine karşı yoğun bir saldırı başlatmıştır”

“SENDİKAMIZ GENEL SEKRETERLERİ TRENLERDEKİ GÖREVLERİNDEN ALINDI”

TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetiminin, BTS yöneticilerine karşı ‘usulsüz' ve ‘hukuka aykırı' tahkikatlar başlattığını söyleyen sendikacılar, “Ardından sendikamız genel sekreteri makinist İsmail Özdemir'i ve hukuk sekreterimiz makinist Aziz Mustafa Şimşek'i daha önce içtihat haline gelmiş yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanunun 18. maddesine (Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez) aykırı bir şekilde trenlerdeki görevlerinden alarak depo görevi yazmıştır” dedi.

“GENEL SEKRETERİMİZ ÖZDEMİR'İ 3 AY SÜREYLE SİVAS'A SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ”

Konuyla ilgili olarak, 18 Aralık Cuma günü TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten BTS, “Bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen, tam 3 gün sonra, 21.12.2020 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimi, sendikamız genel sekreteri İsmail Özdemir'in 4688 sayılı kanunun 18. maddesindeki güvencesini yok sayarak ve hukuka aykırı bir şekilde, pandeminin en yoğun olduğu bu süreçte 3 ay süre ile geçici görevlendirme adı altında Sivas'a sürgüne göndermiştir” ifadelerine yer verdi.

“MARMARAY'DAN 2 KEZ GEÇİRİLDİ, 9 ADET MARMARAY TRENİ İPTAL EDİLDİ”

BTS, açıklamasında şu şekilde tamamladı:

“4 Aralık 2020 tarihindeki tören trenini toplamda 320 kilometre boş yere götürüp-getiren, Marmaray'dan 2 kez geçiren, 9 adet Marmaray treninin iptaline ve birçoğunun tehirine (rötar) sebep olan, pandemi koşullarında İstanbul halkının sağlığını tehlikeye atarak kamu zararına ve halkın mağduriyetine yol açan, sendikamız üye ve yöneticileri hakkında yargı kararlarına ve 4688 sayılı kanuna aykırı tasarrufta bulunup, çalışanları sürgün eden TCDD Taşımacılık A.Ş. yöneticileri için bugün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimini; sendikamız genel sekreteri İsmail Özdemir'in sürgün kararını geri almaya, sendikamıza üye ve yöneticilerine yönelik baskıya son vermeye ve aklı-selim bir şekilde yasa ve yönetmeliklere uygun davranmaya davet ediyoruz.”