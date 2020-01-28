Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nden Corona virüsü açıklaması!

Büyükelçilik tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 27 Ocak tarihinde bazı Türk medya kuruluşları, Aksaray'da Tuz Gölü Gaz Depolama inşaatına yer alan Çin şirketi çalışanlarının korona virüsü taşıdığından şüphelenildiğini ve bu kişilerin Türk Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altına alındığını bildirmiştir.

* Çin Büyükelçiliği söz konusu duruma büyük önem vermiş ve raporda belirtilen Çin şirketi ve yerel hastanelerle anında iletişime geçerek, karantinaya alınmış kişilerin Tuz Gölü gaz depolama inşaatına katılan Çinli işçiler değil, Çinli turistler olduğunu teyit etmiştir.

* 28 Ocak tarihinde Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı, karantinaya alınmış 12 kişinin Çinli çalışanlar olmadığını söylemiştir.

* Elçiliğin edindiği bilgilere göre, toplam 9 Çinli turist, 1 Çinli yerel rehber ve 2 Türk şoförden oluşan tur grubunun çoğunluğu Çin’in Shandong Eyaletinden gelmiş ve 21 Ocak’ta İstanbul’dan Türkiye’ye giriş yapmıştır.

* Aksaray’da turistlerden biri ateş, ikisi öksürük şikayetiyle kendileri Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giriş yapmışlardır. Hastane gereken önlemi almak için söz konusu kişileri karantinaya almış ve teyit amacı ile kan örneklerini Ankara'ya göndermiştir.

* 28 Ocak tarihinde Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, karantinaya alınan 12 kişinin ilk test sonuçlarının negatif olduğunu bildirmiştir.

* Şu anda, hastanenin 12 kişiyi tedbir amaçlı gözetim altında tuttuğunu ve daha fazla ayrıntılı sonuç için kan örneklerini Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğini ifade etmiştir.

* Çin Büyükelçiliği korona virüs enfeksiyonunun pnömoni salgın durumunu web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtmaya devam edecektir.