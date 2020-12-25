Çinli insanını kaçıran Çinliler, yakalandı: O anlar kamerada

Polisi harekete geçiren olay, Şişli, Ortaklar Caddesi üzerinde, dün saat 14.00’te meydana geldi. İddiaya göre, maske ve tekstil ürünü ticareti yapan Çin uyruklu, H.W., uzun süredir iş yaptığı Çinli C.H. ile Şişli'de bir araya geldi. Bu sırada bir pickup araç, ikilinin yanına yanaştı. Araçtan inen 4 kişi Çinli iş insanı H.W.'yi zorla araca bindirdi.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Polise yapılan ihbar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Hemen çevredeki güvenlik kamera kayıtları toplandı. Kaçırılan Çinli'nin iş ortağının ifadelerine başvuruldu. Güvenlik kamera kayıtlarından yapılan incelemede, H.W.'nin kaçırıldığı aracın başka bir Çinli Y.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

MASA BAŞINDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri Çinli H.W.'yi misafir eden ve ifadesi alınan C.H. ile, kaçırma eyleminde yer alan Y.Y.'nin eski iş ortakları olduğunu belirledi. Bunun üzerine C.H.'nin ifadesi yeniden alındı ve şüpheli eski ortağın Avcılar'daki iş yerine operasyon düzenlendi. Polisler, kaçırılan Çinli ve 4 şüpheliyi bir masanın etrafında otururken buldu. Çinli H.W., zorla tutulduğunu ve kendisini kaçıran kişilere 19 bin 750 dolarlık senetli borcu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelinin kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Çinli H.W.'nin 4 kişi tarafından çekiştirildiği, şüphelilere direnmesine rağmen zorla araca bindirildiği görülüyor.