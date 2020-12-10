Çinli kadın cinayetinin sanıkları hakim karşısında

İstanbul'da Ekim 2019 yılında kaybolan ve 2 ay sonra Bilecik'teki bir çiftlik evinin bahçesinde cesedi bulunan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki Lisha Yu'nun ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Ahmed, Abdulvahap Abdurrahman ve Abdulgafar Tamuygur getirildi. Diğer tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

“KADINI İTTİREREK BİZİM ARACA SOKTUK”

Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Ahmed olay günü sanık Yunuscan'ın kendisini arayacak araçla bir yere gideceklerini söylediğini anlatarak, “Beylikdüzü'ne doğru gittik. Ben biraz rahatsız olduğum için aracın arka koltuğunda yatıyordum. Abdulvahap ile Yunuscan arasında tartışma olunca Abdulvahap araçtan indi. Yaklaşık 15 dakika sonra aniden bir çarpışma oldu.

Ben araçtan indiğimde Çinli bir kadın gördüm. Durumunun nasıl olduğunu sordum. Abdulsalam Çinli kadını araçtan çekti. Bana da ‘İttir ittir' dedi. Biz de Çinli kadını kullandığımız arabanın içine ittirerek soktuk” dedi. Kendinin arabaya binmediğini orada kaldığını söyleyen Ahmed, “Kadının aracı yolun ortasında kaldığı için onu alıp başka bir yere götürdüm” dedi.

Sanık Yunuscan Türkistanlı'nın kendisine kadının öldüğünü söylediğini anlatan Ahmed, “Bir hata yaptığımın farkındayım. Çok pişmanım” dedi.

“GELİP BANA ANLATTILAR”

Lisha Yu'nun cansız bedeninin gömüldüğü arazinin sahibi Abdulgafar Tamuygur ise yaptığı savunmada olaydan habersiz olduğunu söyledi. Olaydan birkaç gün sonra Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı'nın yanına geldiğini anlatan Tamuygur, “Yunuscan bana bir arkadaşının Çinli bir kadından alacağı olduğu için kadını araca koyduğunu ve Bilecik'e gittiklerini anlattı.

Bilecik'te bagajı açtıklarında kadının ölmüş olduğunu anladıklarını anlattı. Ben bunu duyunca sinirden Yunuscan'a bağırmaya başladım ve yanımdan kovdum. Polis başta benim bilgime başvurmak için çağırdı. Gittim anlattım. Ancak daha sonra ceset benim arazimden çıkınca tutuklandım” dedi.

Sanık Yunuscan Türkistanlı ise SEGBİS sisteminden duruşmada olanları duymadığı için bir sonraki duruşmada mahkemeye gelerek savunma yapmak istediğini söyledi.

Maktul Lisha Yu'nun ailesinin avukatı Yu'nun resmi kayıtlarda hala hayatta göründüğünü söleyerek, mahkenin İstanbul İl Göç İdaresi'ne yazı yazmasını istedi. Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.