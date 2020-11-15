Cinnet getirip aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. ve Muhammet Mustafa D. gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 26 yaşındaki Muhammet Mustafa D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 50 yaşındaki Yusuf S.’yi 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yusuf S.’yi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Cinnet getirdiğini iddia eden Mustafa D. polis merkezine giderek teslim oldu. (DHA)