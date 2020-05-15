Cinsel içerikli kaçak ürünlerin saklandığı depoya baskın

Hatay’ın Antakya ilçesinde, ekipler bir depoda gümrük kaçağı cinsel ürünlerin saklandığı bilgisine ulaştı. Depoya baskın yapan ekipler, 4 bin 440 adet (150 ml. kutu içerisinde) gümrük kaçağı cinsel içerikli içecek, 360 adet (30 ml. şişe içerisinde) gümrük kaçağı cinsel içerikli içecek, 4 bin 752 paket gümrük kaçağı cinsel içerikli çikolata, 36 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli sprey ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.K. isimli şüphelinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)