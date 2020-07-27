‘Cinsel içerikli mesaj’ cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum

Merkez Yıldırım ilçesinde geçen kasım ayında yaşanan olay, Ayşe Güreşçi’nin sevgilisi Alaattin Oruç’a, İrfan Aksoy’un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söylemesi sonucu gerçekleşti.

Çiftin birlikte yaptığı plan üzerine Güreşçi’nin davetiyle eve gelen Aksoy, 2,5 saat boyunca Oruç tarafından dövüldü. Bu sırada Ayşe Güreşçi’nin haber verdiği eski eltisi Medine Ş., ev sahibi Ufuk Y. ve Alaattin Oruç’un arkadaşı Caner K. de eve geldi. Aksoy’un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Yıldırım’ın evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi.

“MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ”

Aksoy’un yediği dayağın etkisiyle baygınlık geçirmesi üzerine Ayşe Güreşçi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kadının merdivenlerden düştüğünü söylediği Aksoy’un merdivenden düştüğünü söyledi.

Beyin kanaması geçiren İrfan Aksoy kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin Oruç ile sevgilisi Ayşe Güreşçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ayşe Güreşçi ve Alaattin Oruç hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası; tutuksuz sanıklar Caner K., Medine Ş. ve Ufuk Y. hakkında ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme’ suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Güreşçi ile Bursa E Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Oruç, duruşmaya SEGBİS’le katılırken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“İRFAN’I KORKUTMAK İSTEDİK”

Mahkemede söz alan Ayşe Güreşçi, olay tarihinden önce İrfan Aksoy’un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini belirterek, “Bu durumu sevgilim Alaattin Oruç'a anlattım. Alaattin, İrfan’ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de İrfan’ı evime davet ettim. Alaattin evde bekledi. İrfan eve geldikten sonra oklavayla kafasına vurarak dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum” savunmasını tekrarlayarak, “Öldürme olayı ile ilgim yok. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

‘İRFAN İLE AYŞE ÇOK SAMİMİYDİ’

Duruşmada Alaattin Oruç ise şunları söyledi:

* Sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu, Ayşe'ye gönderen kişiyi engellemesini istediğini söyleyerek, “bana, sen ne biçim adamsın” dedi.

* Daha sonra kendi evime geldim. Eltisi beni telefonla arayarak, ‘Ağabey, Ayşe hap içerek intihara kalkıştı, hastanedeyiz’ dedi. Hastaneye gittiğimde Ayşe'ye sedyede gördüm. Bana, ‘Sensiz yapamıyorum seni çok seviyorum, beni bırakma’ diye yalvardı.

* Üç gün sonra beni arayarak acil eve gelmemi istedi. Ben de hastalandığını düşünerek evine gittim. Eve gittiğimde, video görüntülerini atan kişiyi çağırdığını söyledi.

* Ben de neden bir kafeye çağırmadığını, evine çağırdığını, adresini öğreneceğini söyledim. Kapı çalınca ben de odaya geçtim.

* Kapı aralığında Ayşe'nin İrfan'ı samimi bir şekilde karşıladığını gördüm. İrfan benim bulunduğum odaya girince ‘Sen kimsin’ dedi. Videoları sorunca küfürler etti.

* Adamı darp ettim. Ambulansı ben çağırdım. Ayşe bana sürekli psikolojik baskı yaptı. Cezaevinde 8 aydır vicdan azabı çekiyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Tahliyemi istiyorum.

Tutuksuz sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Caner K. (28), Medine Ş. (37) ve Ufuk Y. (49) haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verilerek, duruşmayı erteledi. (DHA)