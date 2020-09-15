Cinsel istismar davasında esas karar çıkmadı, aile feryat etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 9 yıl boyunca akrabasının cinsel istismarına uğradığını iddia eden Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan'da yaşamına son vermişti.

Yıldır; intiharından 1 ay önce ailesine, akrabası Vedat T. tarafından cinsel istismara uğradığını açıklarken Vedat T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydı ile Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

5'İNCİ KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yıldır'ın intiharının ardından gözaltına alınan ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ gerekçesiyle tutuklanan Vedat T.’nin yargılanmasına Edirne'de devam edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada corona virüsü salgını nedeniyle Yıldır'ın birinci dereceden yakınları ve aile avukatları duruşma salonuna alındı.

Vedat T. ise Çanakkale Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Vedat T.’nin 5'inci kez hâkim karşısına çıktığı duruşmada; sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken; duruşmaya katılan Vedat T.’nin oğlu ise konuşmama hakkını kullandı.

“YAVRUMUN KANI YERDE KALMASIN”

Kararın ardından Yıldır'ın annesi Hülya Oya Yıldır, adliyeden çıktığı sırada feryat edip sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Yıldır, adalet istediğini söylerken “Yavrumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Bu ölse bile bana yetmiyor. 25 yaşında fidanım gitti. Yavrum gitti, ben her gün toprakla konuşuyorum. Pırıl pırıldı benim çocuğum, aslanlar gibiydi. Yıktılar bizi, ailemizi öldürdüler” ifadelerini kullandı.

ANNE YILDIR'DAN VEDAT T.’NİN OĞLUNA TEPKİ

Anne Yıldır, konuşmama hakkını kullanan Vedat T.’nin oğluna da tepki gösterirken; “Konuşsaydı, her şeyi biliyordu. Ama maalesef konuşacak bir şeyleri yok. Bizim mahvettiler. Ben yavrumun acısıyla yanıyorum” dedi.

BABA YILDIR'DAN TEHDİT İDDİASI

Ahmet Emre Yıldır'ın babası Mehmet Aydın Yıldır ise 25 Şubat'ta Edirne'deki bir otelde tehdit edildiğini iddia ederken, “Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. İsterse hâkim beni içeri atsın, yine korkmuyorum. Çünkü isyan ediyorum. Başından beri bu insanlar var. Oğlu bilmesine rağmen hiçbir şey anlatmadı. Kızı da, eşi de biliyor” sözlerine yer verdi.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Ahmet Emre Yıldır'ın ailesinin vekilliğini üstlenen İstanbul Barosu avukatı Merve Uçanok, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçanok, Ahmet Emre Yıldır için 1 yılı aşan süredir mücadele verdiklerini belirtirken “Çok yol katettik. Bugün yargılamanın 5'inci celsesine geldik. Sanığın bugün yine tutukluluk hali devam ediyor. Bugün çıkan bu karar, şu an için bizi mutlu eden, yargılamanın sonunu düşündüğümüzde de bize umut veren bir karardır” dedi.

SONA GELİNDİ

Yargılamanın uzamasının nedenleriyle ilgili açıklama yapan Uçanok, “İçeride ters giden hiçbir şey yok. Sadece dosyada toplanması gereken birtakım deliller var. Bu deliller dosyaya girdikten sonra zaten sayın savcımız esas hakkındaki mütalaasını açıklayacak. Ardından dosyamız karar aşamasına girecek. Gerçekten sona gelindi” ifadelerine yer verdi.

AVUKAT DA İSYAN ETTİ

Uçanok, Yıldır'ın 9 yaşından 17 yaşına kadar yakın bir akrabası tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz kaldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

*Aradan yıllar geçti, bu olay bir şekilde ortaya çıktıktan sonra Emre artık cesaretini toplamıştı ve suç duyurusunda bulundu. Savcılık 52 gün boyunca hiçbir şey yapmadı.

*Ardından Emre intihar etti ve vefat etti. Emre'nin ölümününden bir gün sonra savcılık harekete geçti. Bu davanın sanığı olan şahıs gözaltına alındı.

*O 52 gün boyunca bir türlü çözümü yapılamayan ses kaydının çözümü yapıldı. Ben gerçekten bir hukukçu olarak buna isyan ediyorum.

*Çünkü burada bugün adalet nerede kaldı? Adalet öldü. Aslında bu davada adalet, Emre'nin ölümüyle birlikte öldü. Biz hâlâ burada adalet arıyoruz.

*Çünkü biz bir söz verdik, o genç adam bir hukuk mücadelesi başlattı. Ona bu kötülükleri yapanın cezalandırılmasını istiyordu. Emre'ye bunu yaşatan kişinin cezalandırılması için onu tüm kalbimle temsil ediyorum ve yargılamanın sonuna kadar temsil etmeye devam edeceğim.

Yıldır'ın davası, 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.