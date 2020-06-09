Cinsel istismar davasında mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 9 yıl boyunca akrabasının cinsel istismarına uğrayan Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019’da evinin 15'inci katından atlayarak yaşamına son vermişti. Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine, akrabası Vedat T. tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamış; Vedat T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydı ile Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yıldır'ın intiharının ardından gözaltına alınan ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ gerekçesiyle tutuklanan Vedat T., bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada corona virüsü salgını nedeniyle Yıldır'ın birinci dereceden yakınları ve aile avukatlarının duruşma salonuna alındı.

Vedat T. ise duruşmaya Çanakkale Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada hakim, Vedat T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararın ardından Yıldır'ın annesi Hülya Oya Yıldır, adliyeden çıktığı sırada baygınlık geçirirken; sağlık ekipleri Yıldır'a müdahale etti.

AVUKAT UÇANOK: BU YERİNDE BİR KARARDI

Ahmet Emre Yıldır'ın ailesinin vekilliğini üstlenen İstanbul Barosu Avukatı Merve Uçanok, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçanok, davanın dördüncü celsesinin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

* Son aylarda ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

* Etkilenen alanlardan biri de adliyelerdi. Adliyelere belli ölçülerde kısıtlamalar getirildi ve 15 Haziran tarihine kadar duruşmaların yapılması ertelendi.

* Bu sebeple bugün yapılan duruşmada dosyanın esasına ilişkin bir inceleme yapılmadı.

* Yalnızca sanığın tutukluluk hali yönünden değerlendirme yapıldı.

* Sonucunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu, yerinde bir karardı.

“İÇİMİZ ÇOK RAHAT”

Dava dosyasında tamamlanması gereken birtakım eksikliklerin bulunduğunu açıklayan Uçanok, şu ifadeleri kullandı:

* Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra karar celsesi de yaklaşacaktır.

* Şunu çok net ifade edebilirim ki içeride çok kıymetli yargıçlarımız var.

* Daha önceki celselerde olduğu gibi bu celsede de sayın yargıçlar bizi büyük bir hoşgörü ile dinlediler ve celse sonunda sanığın tutukluluk durumuna ilişkin hakkaniyetli bir karar verdiler. Bu yönüyle içimiz çok rahat.

“ADİL BİR KARAR VİCDANLARI RAHATLATACAK”

Ahmet Emre Yıldır için aylardır mücadele vermeye devam ettiklerini belirten Uçanok, şöyle konuştu:

* Adalet yerini bulsun diye uğraşıyoruz. Burada en iyi kararı çıkarabilelim diye uğraşıyoruz.

* Burada en iyi sonucu alsak bile bugün aramızda olmayan Emre'yi geri getiremeyeceğiz belki ve bugün Emre'nin ailesi, sevdikleri burada. Onlarla ayrıca görüşüyorum ve acılarına, özlemlerine her daim ortak oluyorum.

* Buradan çıkacak hiçbir sonuç belki bu özlemi dindirmeyecek, acılara son vermeyecek ancak yargılamanın sonucunda çıkacak adil bir karar eminim ki vicdanları biraz olsun rahatlatacak. Biz de bu yüzden bu davada mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

“CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR KAPSAM DIŞI”

Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlüğe giren infaz yasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uçanok, şunları söyledi:

* Son günlerde yürürlüğe giren bir yasa vardı. Bu infaz yasasıyla birlikte sanıklar için birtakım düzenlemeler getirildi.

* Bu infaz yasası yürürlüğe girmeden önce cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların, bu yasa kapsamında olup olmayacağı tartışılmıştı.

* Nihayetinde bu suçlar kapsam dışında bırakıldı. Yürürlüğe giren bu yasa ile birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu.

* Ben de burada herkesin karşısında bir kez daha vurgulamak istiyorum; bu suçu işleyen kişilere karşı hiçbir yerde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü artık hepimiz isyan ediyoruz.

* Çocuklarımıza uzanan bu kirli ellerin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz.

* Artık her gün artarak devam eden sapkınlıklar var ve bu sapkınların bir an evvel son bulmasını istiyoruz.

* Çocuklarımızın sesi olmak istiyoruz. Bunun için de her türlü adalet savaşını vermekten asla kaçınmayacağız.

“DÜNYANIN SONU GELSE YAŞATTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEK”

Corona virüsü salgını nedeniyle sanıkların dışarıya salınmasının talep edildiğine dikkat çeken Uçanok, şu ifadeleri kullandı:

* Son zamanlarda bu tür davalarda şöyle talepler geliyor; corona virüsü gerekçesiyle sanıkların dışarıya salıverilmeleri isteniyor.

* Çok net şunu ifade edeyim; değil corona virüsü, bugün dünyanın sonu gelse bu sanıklar, bu çocuklara yaşattıklarının bedelini en ağır şekilde yaşamadan bu dünyadan ayrılmayacaklar.

* Biz de avukatlar olarak var gücümüzle bunun için savaşmaya devam edeceğiz. Önceki celselerde kapalılık kararı verilmişti. Dosyanın içeriği hakkında fazla bilgi veremiyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

15 EYLÜL'DE DEVAM EDECEK

Uçanok'un konuşmasının ardından duruşmaya katılan Yıldır'ın ablaları Aslı Nur Kaynar, Derya Gür ve Zehra Nazlı Kulaksızoğlu da avukatlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yıldır'ın ablaları, teşekkür ettikleri sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Yıldır'ın davası, 15 Eylül saat 14.30'a ertelendi.