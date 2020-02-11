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Cips paketinin içinden 35 bin lira çıktı, ama…

İstanbul’dan Bodrum’a giden şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, cips ve kraker poşetlerine gizlemiş halde, piyasa değeri 35 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
13:00 -
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Cips paketinin içinden 35 bin lira çıktı, ama…

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İstanbul'dan Bodrum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine ilçe girişlerindeki denetimlerini artırdı.

Plakası tespit edilen şüpheli aracı takibe alan polis ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada cips ve kraker paketlerine gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 115 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İHA’nın haberine göre; araçta bulunan E.Ö, M.Ş., D.Y. ve E.Y isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

NSM Grup Amirliği’ne getirilen dört şüphelinin işlemlerin tamamlanması sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Son güncelleme: 13:01 11.02.2020
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