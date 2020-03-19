Çıraklarını dövüp, tavana asan iki patron hakkında skandal karar

Olay geçen yıl eylül ayında Konya’nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Oto yedek parça dükkanında çalışan 15 yaşındaki E.A.Y., alacağı vidanın numarasını unuttuğu içini iş yeri sahibi Murat C. tarafından, halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlanıp, tavana asıldı.

PANTOLONUNU YARIYA KADAR İNDİRDİLER

Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., 15 dakika asılı kaldıktan sonra caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. Aynı dükkanda çalışan H.H.Y. de 5 Aralık günü bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip Murat C. hakkında şikayette bulundu.

ÇOCUĞA EZİYET SUÇLAMASIYLA YARGILANIYORLAR

Gözaltına alınan Murat C. ve kardeşi Mehmet C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece ‘çocuğa eziyet’ suçundan tutuklandı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmaları için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, iki kardeşin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi. (DHA)