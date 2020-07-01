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Çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul’da yeni gelişme!

Sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden 5 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Habip ATAM
18:22 -
Haberler Gündem
Çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul’da yeni gelişme!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesini Twitter üzerinden duyurması üzerine kendisi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kızı olan eşi Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamanda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'daki 5 hesabı tespit etti.

İSTANBUL’DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulundukları belirtilen biri kadın 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan N.S., N.F.K., F.M.A., Ö.D. ve Z.U. emniyete götürüldü. Gözaltına alınan K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö. D. emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.F.K.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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