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Cizre saldırısını planlayan terörist MİT tarafından etkisiz hale getirildi

2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı Demhat Sperti kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güncellenme: 19:04, 09/11/2020
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Cizre saldırısını planlayan terörist MİT tarafından etkisiz hale getirildi

MİT, Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik Ağustos 2016’da gerçekleştirilen terör saldırısının planlayıcısı Demhat Sperti kod adlı PKK’lı terörist Mesut Taşkın’ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda 12 polis memuru şehit olmuş, 75’i de yaralanmıştı. Terörist Mesut Taşkın’ın çukur-barikat olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği belirlenmişti.

Terörist Mesut Taşkın, ayrıca 15 Ağustos 2016’da Silopi’de Gümrük Müdürlüğü’ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde emniyet binasına gerçekleştirilen bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları da Türkiye’ye sokmuştu. İHA

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Yayınlanma Tarihi:18:58,
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